Три очереди одновременно: в 'Укрэнерго' анонсировали отключение света на 23 июля

Во вторник, 23 июля, в Украине графики отключения света будут применять все сутки. В пиковые часы будут выключать три очереди одновременно.

Речь идет о периоде с 14:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"23 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в другие часы суток будут действовать две очереди отключений.

В то же время ДТЭК предупреждает, что в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской с 14:00 до 24:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.

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