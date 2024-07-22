Три черги одночасно: в "Укренерго" анонсували відключення світла на 23 липня
У вівторок, 23 липня, в Україні графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу. У пікові години вимикатимуть три черги одночасно.
Йдеться про період з 14:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"23 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що в інші години доби діятимуть дві черги відключень.
Водночас ДТЕК попереджає, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
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