Той самий пломбір в домашніх умовах

МОРОЗИВО

Мало хто знає, що той самий справжній, смачний пломбір можна легко приготувати вдома.

Для цього вам знадобиться всього 3 інгредієнти, головний з яких — згущене молоко з хлопчиком на етикетці.

З ним я завжди впевнений в якості та натуральності.

Інгредієнти:

• Вершки 33% — 500 г;

• Згущене молоко Іриска — 200 г;

• Печиво — 100 г.

Приготування:

1. Охолоджені вершки почати збивати на середніх обертах до мʼяких піків.

2. Додати згущене молоко та збити до пишності маси.

3. В ємність викласти печиво, зверху викласти морозиво та накрити печивом.

4. Охолодити в морозильній камері.

Готово.

Зберігайте, це дуже смачно.