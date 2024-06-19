Тот самый пломбир в домашних условиях

МОРОЖЕНИЕ

Немногие знают, что тот самый настоящий, вкусный пломбир можно легко приготовить дома.

Для этого вам понадобится всего 3 ингредиента, главный из которых – сгущенка с мальчиком на этикетке.

С ним я всегда уверен в качестве и натуральности.

Ингредиенты:

• Сливки 33% - 500 г;

• Сгущенка Ириска — 200 г;

• Печенье – 100 г.

Приготовление:

1. Охлажденные сливки начать взбивать на средних оборотах до мягких пиков.

2. Добавить сгущенку и взбить до пышности массы.

3. В емкость выложить печенье, сверху выложить мороженое и покрыть печеньем.

4. Охладить в морозильной камере.

Готово.

Храните это очень вкусно.