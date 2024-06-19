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Той самий пломбір в домашніх умовах
МОРОЗИВО
Мало хто знає, що той самий справжній, смачний пломбір можна легко приготувати вдома.
Для цього вам знадобиться всього 3 інгредієнти, головний з яких — згущене молоко з хлопчиком на етикетці.
З ним я завжди впевнений в якості та натуральності.
Інгредієнти:
• Вершки 33% — 500 г;
• Згущене молоко Іриска — 200 г;
• Печиво — 100 г.
Приготування:
1. Охолоджені вершки почати збивати на середніх обертах до мʼяких піків.
2. Додати згущене молоко та збити до пишності маси.
3. В ємність викласти печиво, зверху викласти морозиво та накрити печивом.
4. Охолодити в морозильній камері.
Готово.
Зберігайте, це дуже смачно.