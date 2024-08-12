ТОП 5 найгарніших пляжів України, де можна відпочити вже в наступні вихідні

Спокусливі та різноманітні пляжі України продовжують наповнюватися туристами. Хтось іде за романтичною пригодою, хтось оздоровити себе й сім’ю, а деякі фото мисливці за найгарнішими світлинами для соціальних мереж. Все це можна поєднати, дізнавшись, які пляжі України увійшли в ТОП 5 найкрасивіших місць для пляжного відпочинку. Море, озера й найкращі заходи сонця та світанки.

5 місце – Санжейка (Чорне море)

Не чули? Та це всього в 35 км від Одеси. Відпочинок тут трохи дикий, але неймовірно красивий. Піщана смуга пляжу оточена глиняними обривами. Пісок золотистий, море та небо синьо білі. Тут не повторюється не один схід та захід сонця. Приїхати на Санжейку можна з наметами, запасом продуктів та води. Ті, хто відпочивають сім’ями розташовують свої намети ближче до селища, а романтики намагаються відійти подалі для затишного відпочинку у двох.

Пляжна смуга дозволяє розміститися подалі від натовпу. Джерело: https://chornemore.com/ Пляжна смуга дозволяє розміститися подалі від натовпу. Джерело: https://chornemore.com/

Відпочинок на пляжі Санжейка має свої нюанси та правила безпеки. Краса буває небезпечною. Поціновувачам відпочинку наодинці варто зважати, що під час великих штормів вузькі смуги коси можуть бути підтоплені, а глиняні скелі мають часті зсуви й обвали. тому обирати місце для намету слід ретельно та вжити усіх необхідних заходів для забезпечення безпечного відпочинку.

4 місце – "Чернігівські Мальдіви"

На локації можливий, як бюджетний відпочинок з наметом, так і комфортабельний у курортних будиночках. Смарагдові води, колись кварцового кар’єру роблять ранки та вечори просто неймовірно затишними. Місце розташоване поблизу селища Олешня та оточене пишним сосновим лісом. Блакитних озер у районі декілька, але найбільше має форму серця та декілька піщаних пляжів для заходу у воду.

Смарагдові води та безліч романтичних місць для аутентичного відпочинку. Джерело: https://ravluk-go.com/ Смарагдові води та безліч романтичних місць для аутентичного відпочинку. Джерело: https://ravluk-go.com/

Розваг на відпочинку вистачає: від велосипедних прогулянок серед масивних дубів та сосен до релакс процедур в лісових курортних комплексах. Особливістю Блакитних озер є те, що температура води влітку та взимку тримається в діапазоні від +18 до +20 градусів за Цельсієм. До свого пляжного відпочинку можна додати низку екскурсій та атракцій: похід на Замкову гору, огляд Антонієвих печер, оздоровлення на джерелі святої води. На Блакитні озера Чернігівщини можна поїхати в рамках одноденних турів з Києва (вартість до 700 – 1000 грн), та краще дати собі більше часу відпочити та насолодитися краєвидами.

3 місце – Вінницькі "Гаваї"

Пляжний відпочинок біля Вінниці може бути вражаючим та незабутнім, завдяки Черепашинецькому кар’єру. Колись гранітні копальні стали однією з найпопулярніших місць для відпочинку вихідного дня. Унікальна локація для відпочинку у Вінницький області малює неймовірну картину та кольори, світлини якої облетіли вже всю Україну та найближчі сусідні країни.

Черепашинецький каньйон має піщані пляжі та кришталево чисту воду блакитного кольору. Джерело: facebook.com/drive.ravluk Черепашинецький каньйон має піщані пляжі та кришталево чисту воду блакитного кольору. Джерело: facebook.com/drive.ravluk

Глибина кар’єру сягає до 100 метрів, але вода неймовірно прозора і здається до дна рукою сягнути. Відпочинок на воді можливий, як активний (катамарани, човни), так і пасивний: лежачі на матраці. Пляжі частково облаштовані є й кафе і дитячі розваги з програмами. Літній сезон на вінницьких "Гаваях" дуже активний, у вікендові та святкові дні краще приїздити зрання та займати місце. Якщо ви розглядаєте комфортабельну зупинку, поруч із водоймою, варто розглянути базу відпочинку в Черепашинцях. Тут знайдуться місця й для розваг, і для затишного відпочинку. Намети можна встановлювати, де вам зручно, згідно з правилами безпеки.

2 місце – Шатські озера

Обирайте будь-яку пляжну зону навколо площі води близько 40 тисяч квадратних метрів. Найглибоководніше озеро України має принади з усіх боків. Вода кришталево чиста, тому що озеро живиться лише підводними джерелами. Піщане дно дуже приємне та м’яке до ніг. Навкруги водойми великі смуги пляжів, які облаштовані для туристів. Шатські озера – це відомий український курорт, де можна провести як бюджетний, так і лакшері відпочинок.

Лікувальний відпочинок з безкоштовним СПА у воді – Шатськ. Джерело: https://karpatium.com.ua/ Лікувальний відпочинок з безкоштовним СПА у воді – Шатськ. Джерело: https://karpatium.com.ua/

Родзинкою Шатських озер є лікувальні властивості води, такий собі безкоштовний СПА для шкіри та волосся. У складі води багато гліцерину та срібла, тож оздоровчий ефект буде помітно вже після тижня відпочинку. Оточені лісами Шатські озера мають розваги як на воді, так і на суші. Ви можете насолоджуватися велосипедними та пішими прогулянками, знайомством з місцевими та сусідніми атракціями, гастро турами та атракціонами для дітей. Щоб зупинитися на Шатських озерах можна скористатися пропозиціями санаторіїв та курортів, пошукати бюджетну зупинку серед приватних садиб, а також користуватися місцями для кемпінгу за мінімальну ціну, але з облаштованими побутовими умовами.

1 місце – Курортна Затока в Одесі

Унікальна ландшафтна локація на Чорному морі називається Будацька Коса, або Курортна затока. 17 км золотистих широких пляжів в оточенні розвиненої інфраструктури на будь-який смак. Пейзажі та простори тут безкінечні, завдяки відкритим водам Чорного моря. Вода чиста та прозора, а готелі та курорти мають безліч розваг для сімейного чи романтичного відпочинку.

Відпочинок на морі може бути ідеально насиченим у Затоці, Одеса. Джерело: wikipedia.org Відпочинок на морі може бути ідеально насиченим у Затоці, Одеса. Джерело: wikipedia.org

Звісно, бюджетним такий відпочинок буде навряд чи, Затока має одні з найвищих цін в Одесі. Та зекономивши на авіаквитках, ви отримаєте безліч вражень та емоцій з чудовим українським сервісом. Аквапарки, басейни, бари, сауни, шопінг та екскурсії – все доступно та можливо в одеській Затоці.

Більшість пляжів приватні й належать конкретному готелю. Користуючись трохи нижчими за ціною пропозиціями житла, уточнюйте де ви зможете купатися та засмагати. Дикі зони піску також можна знайти, це робить можливим затишний та тихий відпочинок.

Унікальність Будацької коси та розвинена туристична зона дозволяють влаштувати чудовий літній відпочинок не виїжджаючи за кордони України. Якщо ви шукаєте найкраще місце для відпочинку на Чорному морі, воно в одеській Затоці.