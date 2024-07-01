Топ-10 найкращих хетчбеків до покупки у 2024 році
Сегмент хетчбеків на автомобільному ринку представлений широким спектром моделей: від економічних і практичних до потужних та елегантних. Фахівці виокремили десятку найвигідніших пропозицій серед хетчбеків, які варто розглянути до придбання у 2024 році.
Рейтинг опублікувало видання "AutoExpress".
10 місце: Mazda 3
Це авто вирізняється серед хетчбеків завдяки своєму елегантному зовнішньому вигляду, відмінній динаміці та розкішному салону. Автомобіль пропонується з варіантами бензинових та дизельних двигунів, а також з опцією м’якого гібриду.
9 місце: Skoda Scala
Цей хетчбек є втіленням практичності, з просторим інтер’єром та об’ємним багажником, а також має великий асортимент двигунів. Scala також пропонується у варіанті універсал.
8 місце: Ford Focus
Ця модель завоювала популярність на ринку завдяки своїй динамічності, комфортабельності та доступності. Focus доступний з бензиновими, дизельними та гібридними двигунами.
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7 місце: Opel/Vauxhall Astra.
Це оновлений хетчбек, який пропонує модний дизайн, новітні технології та різноманітність двигунів. Astra також можна придбати у варіанті універсал.
6місце: Toyota Corolla.
Цей хетчбек славиться своєю надійністю, просторим салоном, економічністю та комфортом водіння. Corolla доступна з бензиновими та гібридними двигунами.
5 місце: MG4 від Morris Garages
Цей елегантний електричний хетчбек має просторий інтер’єр, великий запас ходу та можливість швидкої зарядки. MG4 пропонується з різними варіантами ємності батарей.
4 місце: Renault Megane E-Tech
Цей електричний хетчбек підкорює своїм сучасним дизайном, передовими технологіями та динамічними характеристиками. Megane E-Tech доступний з батареями різної ємності.
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3 місце: Citroen C4
Даний хетчбек приваблює увагу своїм унікальним дизайном, комфортним салоном та широким спектром двигунів, включаючи бензинові, дизельні та гібридні варіанти.
2 місце: Skoda Octavia
Хетчбек Octavia є ідеальним вибором для тих, хто шукає автомобіль C-класу, який поєднує в собі практичність, стиль та доступність.
1 місце: Honda Civic
Хетчбек Civic славиться своїм спортивним дизайном, потужним двигуном та просторим салоном. Це надійний та стильний вибір серед авто C-класу.
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