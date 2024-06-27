Експерти рекомендують: топ-10 недорогих та надійних кросоверів з пробігом

Шукаючи доступний варіант при купівлі кросовера, варто звернути увагу на вторинний ринок. Тут можна відшукати безліч практичних автомобілів за доступною ціною. Проте не забудьте врахувати рекомендації експертів щодо вибору моделей.

Так, фахівці з WhatCar провели аналіз та сформували список найкращих вживаних кросоверів, які рекомендуються до придбання у 2024 році. Ці автомобілі відзначаються довговічністю та надійністю у використанні. Окремі моделі з цього списку значно втратили у ціні на вторинному ринку, що може стати приємним бонусом для майбутніх власників.

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Основними параметрами для складання рейтингу стали надійність та практичність, які часто є ключовими характеристики, на які зазвичай орієнтуються покупці.

Кращі вживані кросовери у 2024 році:

Mazda CX-5; Skoda Karoq; SEAT Ateca; Volvo XC40; BMW X1; Volkswagen Tiguan; Peugeot 3008; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Nissan Qashqai.

Нагадаємо, раніше експерти назвали топ-12 найнадійніших авто, що проїдуть 800 тис. км.

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