Лише люди з хорошим зором можуть знайти букву B за 5 секунд: оптична ілюзія для уважних

Оптичні ілюзії – це карколомні образи, які кидають виклик сприйняттю та перевіряють навички спостереження. Ці задачки допомагають вченим зрозуміти, як людський мозок обробляє візуальну інформацію.

Оптичні ілюзії також можуть покращити когнітивні здібності та стимулювати мозок мислити творчо. Регулярне виконання цих завдань допомагає покращити пам’ять і відточити навички вирішення проблем, повідомляє Jagran Josh.

На наведеному зображенні зображено сітку з літер R. Хоча всі букви виглядають схожими, одна з них відрізняється, – ця інша літера – В.

Читайте також: Лише 2% людей здатні помітити заховану жабу: оптична ілюзія для уважних

Чи можете ви знайти букву B за 5 секунд? Це завдання перевірить спостережливість. Люди з найгострішими візуальними навичками можуть знайти B швидше, ніж інші.

Головоломка з оптичною ілюзією. Джерело: Jagran Josh Головоломка з оптичною ілюзією. Джерело: Jagran Josh

Пропонуємо також спробувати знайти відкритий замок за 11 секунд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!