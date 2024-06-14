Лише 2% людей здатні помітити заховану жабу: оптична ілюзія для уважних

Оптичні ілюзії, які спонукають помітити приховані об’єкти або тварин – це цікавий спосіб перевірити навички спостережливості. Ці головоломки вимагають гострого зору та швидкого мислення.

Лише 2% людей із суперзором можуть помітити заховану серед листя жабу всього за 8 секунд. Про це повідомляє Jagran Josh.

Картинки з оптичною ілюзією. Джерело: Jagran Josh

Якщо вам вдасться помітити жабу в цій оптичній ілюзії, ви володієте високим інтелектом і винятковою концентрацією. Зробіть глибокий вдих, встановіть таймер і пориньте в цю оптичну ілюзію.

Листя на картинці не повинно вводити в оману, оскільки метою є пошук жаби. Якщо ви все ще шукаєте, перегляньте відповідь нижче.

Картинки з оптичною ілюзією. Джерело: Jagran Josh

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!