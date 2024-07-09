Озеро Рупкунд, розташоване в індійському штаті Уттаракханд на кордоні з Непалом, продовжує залишатися загадкою для дослідників з моменту його відкриття лісничим. Серед засніжених вершин Гімалаїв лежать сотні людських скелетів, походження яких досі залишається невідомим.

Щороку протягом одного місяця на висоті близько 5 000 метрів розгортаються моторошні сцени. Коли холодні води озера починають танути, відкриваючи свій вміст, можна побачити кістки. Температура підвищується, сніг тане, і стають видимими людські останки, про що повідомляє The Sun.

Дослідники вважають, що в цьому місці зберігається близько 500 людських останків. Вони досі намагаються з’ясувати, як ці тіла опинилися в цій крижаній, непридатній для життя частині Південної Азії. Таємничість гімалайського озера посилюється суворими умовами, які змушують туристів витрачати п’ять днів на подолання шляху до нього. Вчені припускають, що поруч з озером можуть бути ще невиявлені тіла через складність подорожей.

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Одна з відомих теорій стверджує, що моторошні сцени, вперше помічені британським рейнджером у 1942 році, є наслідком паломницької трагедії. Ймовірно, що ці останки належать паломникам, оскільки вражаюче озеро є частиною маршруту Нанда Деві Радж Джат, який досі проходять послідовники політеїстичної релігії, мандруючи через це зловісне місце.

Згідно з індійською міфологією, король Джасдхавал з Каннауджа привів своїх танцівниць і вагітну дружину до Рупкунду, щоб відвідати святилище Нанда Деві, храм, якому близько тисячі років. Група нібито потрапила у сильний шторм і жорстокий град, що призвело до їхньої загибелі біля озера, де вони поступово перетворилися на скелети.

Таємниці Гімалаїв: біля озеро на висоті 5000 метрів знайшли сотні людських скелетів (фото). Джерело: The Sun Таємниці Гімалаїв: біля озеро на висоті 5000 метрів знайшли сотні людських скелетів (фото). Джерело: The Sun

Існують також інші гіпотези, які припускають, що загиблі були місцевими мешканцями, які поверталися з війни або нападали на японців. Проте вчені не підтвердили цю версію після аналізу ДНК 37 зловісних скелетів. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що більшість із них померли приблизно 1000 років тому, але не обов’язково одночасно.

Таємниці Гімалаїв: біля озеро на висоті 5000 метрів знайшли сотні людських скелетів (фото). Джерело: The Sun Таємниці Гімалаїв: біля озеро на висоті 5000 метрів знайшли сотні людських скелетів (фото). Джерело: The Sun

На подив, було виявлено, що деякі з цих людей могли померти ще в 19 столітті. Розбіжності в часі свідчать про те, що це, можливо, не була масштабна катастрофа, а серія загадкових смертей, які відбувалися протягом століть.

Ще один цікавий факт полягає в тому, що більшість їхньої ДНК має походження з регіону Середземного моря, що знаходиться за тисячі миль від гір Індії.

"Це може бути ще більшою загадкою, ніж ми думали раніше. Це вражає, оскільки тип предків, який ми виявили у приблизно третини людей, є дуже незвичним для цієї частини світу", – зазначає генетик з Гарварду Девід Райх. Він пояснив, що останки могли бути розкидані по всьому району та з часом потрапити в озеро через зсуви.

Таємниці Гімалаїв: біля озеро на висоті 5000 метрів знайшли сотні людських скелетів (фото). Джерело: The Sun Таємниці Гімалаїв: біля озеро на висоті 5000 метрів знайшли сотні людських скелетів (фото). Джерело: The Sun

Кетлін Моррісон з факультету антропології Університету Пенсільванії пояснює, що грецьке королівство існувало на Індійському субконтиненті близько 200 років, починаючи з 180 року до нашої ери. Вона зазначає, що наявність невідомої групи середземноморських європейців не є значним відкриттям: "Можливо, їх зібрали там, бо місцеві жителі скинули їх в озеро. Коли бачите багато людських скелетів, зазвичай це кладовище", – коментує вчена.

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