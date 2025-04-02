Таємниця древніх єгиптян розкрита: вчені відтворили метод розколювання граніту без металевих інструментів

Стародавній Єгипет славився численними технологічними і мистецькими досягненнями, серед яких будівництво величезних пірамід і храмів, винахід системи письма ієрогліфами, а також досягнення в астрономії, медицині та інших науках. Однією з найбільш обговорюваних тем є обробка каменю єгиптянами.

Особливу увагу привертає питання, як стародавні майстри могли обробляти та свердлити твердий граніт, адже цей матеріал набагато складніший у обробці порівняно з м’якими породами, такими як вапняк чи пісковик. Про це повідомляє видання Ancient Origins.

Згідно з найбільш поширеною версією, археологи вважають, що для обробки граніту використовували мідні, бронзові і дерев'яні інструменти, які використовуються і сьогодні єгипетськими каменярами. Однак існують й інші теорії, які припускають, що для цього могли бути застосовані більш вдосконалені технології, які досі не розкриті. Однак дедалі більше дослідників вважають, що примітивні інструменти, якими користувалися єгиптяни, були цілком достатніми для обробки граніту.

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Перші західні археологи, які вивчали Стародавній Єгипет у 19 столітті, здебільшого були представниками вищого класу, не маючи досвіду в фізичній праці. Вони припустили, що люди того часу могли мати доступ до більш розвинених інструментів і технік, таких як крани та інші промислові машини.

Згодом археологи дослідили роботу сучасних єгипетських каменярів і виявили, що вони використовують прості інструменти, як-от молотки, мідні та бронзові долота, а також дерев'яні клини для розрізання граніту, як це робили ще в часи фараонів.

Сьогодні вважається, що єгиптяни використовували метод, за якого в тріщину в камені вбивали дерев'яний клин і змочували його водою. Вода розширювалася, спричиняючи розширення тріщини. Згодом клин вбивали глибше, що в кінцевому підсумку дозволяло розколоти камінь на блоки. Подібний процес відбувається в природі через морозне втиснення: вода в тріщинах скель замерзає, розширюючись, що при повторному замерзанні і таненні призводить до розширення тріщин і розколу каменю. Це ж саме принцип використовували каменярі, як сучасні, так і стародавні, щоб розрізати граніт уздовж вже наявних слабких зон.

Отже, здатність знаходити способи подолання труднощів є важливим уроком, який людство може отримати з досвіду стародавніх єгиптян, майя, інків та багатьох інших цивілізацій по всьому світу, які зробили великий внесок у нашу спільну культурну спадщину.

Раніше ми розповідали, що на території Єгипту виявили гробницю фараона віком 3600 років.

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