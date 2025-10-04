Таємниця Дніпра: археологи дістали гаманець, який пролежав під водою понад тисячу років

На дні Дніпра археологи натрапили на надзвичайну знахідку – гаманець із монетами, вік яких перевищує тисячу років.

Про це у відео на YouTube розповів автор проєкту "Реальна історія" та продюсер 1+1 media Акім Галімов. "Це, друзі, монети. І не козацькі гроші XVIII–XVI століть, а набагато старші – їм близько тисячі років. Це дирхеми Саманідів, що перебували в обігу у X столітті", – пояснив він.

За словами Акіма, монети зберігалися в гаманці й пролежали серед каміння під водою понад тисячоліття.

"Є припущення співробітників заповідника "Хортиця", що ще у X столітті хтось сховав ці монети у гаманці серед каміння. Там вони пролежали понад тисячу років, доки сучасні археологи не натрапили на знахідку", – зазначив Галімов.

Цінність артефакту полягає не лише в його віці, а й у тому, що він підтверджує значущість Хортиці та Великого Лугу в історичних процесах.

"Те, що ці монети знайшли саме тут, свідчить: місцевість завжди була частиною важливого торговельного маршруту. Ми пам’ятаємо про шлях "із варяг у греки", і якраз у X столітті він активно функціонував", – наголосив він.

"Уявіть собі – ці монети відкопали буквально кілька тижнів тому. Це абсолютно свіжа археологічна знахідка", — підкреслив історик. Акім Галімов наголошує: Великий Луг досі зберігає безліч нерозкритих таємниць.

"Науковці кажуть, що попереду нас чекають ще численні відкриття. Ми й далі будемо відкривати сторінки історії", – додав він.

