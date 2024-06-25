Світло вимикатимуть весь день: у які години обмежуватимуть найбільше 26 червня

У середу, 26 червня, по всій Україні застосовуватимуть обмеження електроенергії. Зокрема, графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго" в Telegram. Найбільші обмеження слід очікувати з 17:00 до 23:00.

Увага! Інформація про відключення 26 червня. Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, йдеться у повідомленні.

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Найбільший обсяг обмежень буде в період з 17:00 до 23:00.

В "Укренерго" наголосили, що протягом середи не обмежуватиметься енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень світла можна знайти в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на сторінках у різних соцмережах.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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