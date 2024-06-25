Свет будут выключать весь день: в какие часы будут больше всего ограничивать 26 июня

В среду, 26 июня, по всей Украине будут применяться ограничения электроэнергии. В частности, графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram.

Внимание! Информация об отключении 26 июня. Завтра, 26 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.

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Наибольший объем ограничений будет в период с 17:00 до 23:00.

В "Укрэнерго" отметили, что в среду не будет ограничиваться энергопитание объектов критической инфраструктуры.

Графики почасовых отключений света можно найти в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и страницах в разных соцсетях.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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