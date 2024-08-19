Суші-бургер: смачна і швидка страва

Іноді найсмачніші страви готуються найшвидше!

Одна з таких страв — суші-бургер.

Інгредієнти:

• Рис для суші — 200 г;

• Оцет для рису — 1 ст.л;

• Цукор — 1 ст.л;

• Сіль — 1 ч.л.

Начинка:

• Крем - сир — 100 г;

• Огірок — 1 шт;

• Авокадо — 1 шт;

• Креветки — 100 г.

Кляр:

• Яйця — 2 шт;

• Борошно — 3 ст.л;

• Холодна вода — 3 ст.л;

• Панко (сухарі для панірування).

Спосіб приготування:

1. Відваріть рис згідно інструкції. У маленькій мисці змішайте рисовий оцет, цукор та сіль до повного розчинення. Отриманою заправкою полийте рис і ретельно перемішайте.

2. Візьміть рис і сформуйте дві рисові "булочки". На одну половинку викладіть шари крем-сиру, нарізаного огірка, авокадо та варені креветки. Накрийте другою половинкою рису і загорніть все у норі.

3. Змішайте яйця, борошно та холодну воду до консистенції густої сметани. Обмокніть бургер у клярі, а потім обваляйте в сухарях Панко.

4. Викладіть суші-бургер у мультипіч і встановіть режим "Картопля фрі" при температурі 200°С. Обсмажуйте до утворення золотистої скоринки.

Смачний суші-бургер готовий.