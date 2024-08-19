Суши-бургер: вкусное и быстрое блюдо
Иногда самые вкусные блюда готовятся быстрее всего!
Одно из таких блюд – суши-бургер.
Ингредиенты:
• Рис для суши – 200 г;
• Уксус для риса – 1 ст.л;
• Сахар – 1 ст.л;
• Соль – 1 ч.л.
Начинка:
• Крем – сыр – 100 г;
• Огурец – 1 шт;
• Авокадо – 1 шт;
• Креветки – 100 г.
Кляр:
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 3 ст.л;
• Холодная вода – 3 ст.л;
• Панко (сухари для панировки).
Способ приготовления:
1. Отварите рис согласно инструкции. В маленькой миске смешайте рисовый уксус, сахар и соль до полного растворения. Полученной заправкой полейте рис и тщательно перемешайте.
2. Возьмите рис и сформуйте две рисовые "булочки". На одну половинку выложите слои крем-сыра, нарезанного огурца, авокадо и вареные креветки. Накройте второй половинкой риса и заверните все в норе.
3. Смешайте яйца, муку и холодную воду до консистенции густой сметаны. Обмокните бургер в кляре, а затем обваляйте в сухарях Панко.
4. Выложите суши-бургер в мультипечь и установите режим "Картофель фри" при температуре 200°С. Обжаривайте до образования золотистой корочки.
Вкусный суши-бургер готов.