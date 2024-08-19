Суши-бургер: вкусное и быстрое блюдо

Иногда самые вкусные блюда готовятся быстрее всего!

Одно из таких блюд – суши-бургер.

Ингредиенты:

• Рис для суши – 200 г;

• Уксус для риса – 1 ст.л;

• Сахар – 1 ст.л;

• Соль – 1 ч.л.

Начинка:

• Крем – сыр – 100 г;

• Огурец – 1 шт;

• Авокадо – 1 шт;

• Креветки – 100 г.

Кляр:

• Яйца – 2 шт;

• Мука – 3 ст.л;

• Холодная вода – 3 ст.л;

• Панко (сухари для панировки).

Способ приготовления:

1. Отварите рис согласно инструкции. В маленькой миске смешайте рисовый уксус, сахар и соль до полного растворения. Полученной заправкой полейте рис и тщательно перемешайте.

2. Возьмите рис и сформуйте две рисовые "булочки". На одну половинку выложите слои крем-сыра, нарезанного огурца, авокадо и вареные креветки. Накройте второй половинкой риса и заверните все в норе.

3. Смешайте яйца, муку и холодную воду до консистенции густой сметаны. Обмокните бургер в кляре, а затем обваляйте в сухарях Панко.

4. Выложите суши-бургер в мультипечь и установите режим "Картофель фри" при температуре 200°С. Обжаривайте до образования золотистой корочки.

Вкусный суши-бургер готов.