Суші-бургер: смачна і швидка страва
Іноді найсмачніші страви готуються найшвидше!
Одна з таких страв — суші-бургер.
Інгредієнти:
• Рис для суші — 200 г;
• Оцет для рису — 1 ст.л;
• Цукор — 1 ст.л;
• Сіль — 1 ч.л.
Начинка:
• Крем - сир — 100 г;
• Огірок — 1 шт;
• Авокадо — 1 шт;
• Креветки — 100 г.
Кляр:
• Яйця — 2 шт;
• Борошно — 3 ст.л;
• Холодна вода — 3 ст.л;
• Панко (сухарі для панірування).
Спосіб приготування:
1. Відваріть рис згідно інструкції. У маленькій мисці змішайте рисовий оцет, цукор та сіль до повного розчинення. Отриманою заправкою полийте рис і ретельно перемішайте.
2. Візьміть рис і сформуйте дві рисові "булочки". На одну половинку викладіть шари крем-сиру, нарізаного огірка, авокадо та варені креветки. Накрийте другою половинкою рису і загорніть все у норі.
3. Змішайте яйця, борошно та холодну воду до консистенції густої сметани. Обмокніть бургер у клярі, а потім обваляйте в сухарях Панко.
4. Викладіть суші-бургер у мультипіч і встановіть режим "Картопля фрі" при температурі 200°С. Обсмажуйте до утворення золотистої скоринки.
Смачний суші-бургер готовий.