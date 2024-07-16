Суттєво відрізняється від традиційних уявлень: Тесла розшифрував загадки єгипетських пірамід

Нікола Тесла, відомий винахідник та інженер, відзначився не лише своїми революційними ідеями в галузі електрики, але й цікавими теоріями щодо єгипетських пірамід. Його погляд на призначення та походження цих величних споруд істотно відрізнявся від традиційних уявлень істориків.

Команда UAportal підготувала пояснення відомого науковця щодо виникнення пірамід.

Піраміди: не гробниці, а щось більше?

Тесла вважав, що піраміди Гізи не були створені для поховання фараонів, як прийнято думати. Він звертав увагу на відсутність згадок про піраміди в єгипетських папірусах, а також на брак кришок саркофагів та інших ознак поховань. На його думку, піраміди могли мати інше призначення, можливо, служити джерелами енергії або навіть засобами зв’язку з іншими цивілізаціями.

Загадка походження пірамід

Тесла мав ще одну інтригуючу теорію щодо походження пірамід. Він припускав, що вони були зведені задовго до виникнення єгипетської цивілізації, можливо, навіть до появи перших держав. За його словами, єгиптяни лише пристосували вже існуючі споруди під свої потреби, приписавши собі їхнє авторство.

Наукові суперечки та загадки

Теорії Тесли про піраміди викликають багато дискусій серед учених. Деякі вважають їх фантастичними та непідтвердженими доказами, тоді як інші бачать у них зерно істини та можливість переосмислити історію людства.

Незалежно від того, чи приймати теорії Ніколи Тесли, його погляд на єгипетські піраміди спонукає нас задуматися про те, наскільки мало ми знаємо про наше минуле та які таємниці ще приховують стародавні цивілізації. Можливо, піраміди дійсно мають інше призначення, яке ще належить відкрити.

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