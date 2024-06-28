Старить і спотворює фігуру: який одяг не можна носити жінкам за 40

Як виглядати надзвичайно, будучи жінкою середнього віку? Модні фахівці рекомендують, перш за все, позбутися одягу, який не додає вам жіночності та привабливості.

Дізнайтеся, які речі варто виключити зі свого гардеробу після сорока і на що краще їх замінити. Про це розповідає команда UAportal.

Обтягуючі джинси

Колись обтягуючі джинси були вершиною моди, але тепер вони втратили свою актуальність. Для жінок старше сорока років такий фасон може створити невластивий вигляд, оскільки він виокремлює всі недоліки фігури, що може зіпсувати загальне враження. Кращим вибором будуть джинси прямого крою з вільною посадкою, які оптично подовжують ноги та приховують недоліки фігури, надаючи їй бездоганний вигляд.

Одяг з логотипами

Сьогодні одяг, прикрашений логотипами, вважається поганим тоном і виходить з моди. Такі речі часто виглядають дешево, оскільки логотипи сигналізувати про низьку якість. У 2024 році триває тренд на "тиху розкіш", тому одяг має бути виконаний у монохромних кольорах, з високоякісної тканини та без дешевих аксесуарів.

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Сукні з декоративними елементами

Сукні з рюшами та воланами підходять для молодих дівчат, але зрілим дамам слід віддавати перевагу одягу з мінімалістичним дизайном і без зайвих прикрас. Такий стиль підкреслює елегантність і вишуканість, а простоту сукні можна підкреслити за допомогою якісних ювелірних виробів з дорогоцінних металів або вдягнувши якісну біжутерію.

Молодіжний одяг

Одяг у стилі, який імітує молодіжну моду, не відніме вам років, але може навпаки зістарити та здешевити ваш образ. Жінкам після сорока не рекомендується носити короткі топи та високі підбори, оскільки це може виглядати недоречно. Стилісти радять вибирати костюми, сукні, штани та блузи з натуральних тканин, прямого крою та пастельних відтінків.

Капрі та бермуди

Ці моделі одягу, які були популярними на початку 2000-х, зараз вважаються застарілими. Незважаючи на те, що деякі жінки старше сорока років все ще віддають перевагу цьому стилю, капрі та бермуди можуть візуально вкоротити ноги, зробити талію менш привабливою та здешевити образ. Для створення елегантного та вражаючого вигляду краще вибирати штани, що досягають щиколотки, які підкреслять стрункість ніг та зроблять фігуру більш витонченою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке взуття не варто носити жінкам після 50 років.

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