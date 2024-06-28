Старит и уродует фигуру: какую одежду нельзя носить женщинам за 40

Как выглядеть сногсшибательно, будучи женщиной среднего возраста? Модные специалисты рекомендуют, прежде всего, избавиться от одежды, которая не добавляет вам женственности и привлекательности.

Узнайте, какие вещи стоит исключить из своего гардероба после сорока и на что лучше их заменить. Об этом рассказывает команда UAportal.

Обтягивающие джинсы

Когда-то обтягивающие джинсы были вершиной моды, но теперь они потеряли свою актуальность. Для женщин старше сорока лет такой фасон может создать несвойственный вид, поскольку он выделяет все недостатки фигуры, что может испортить общее впечатление. Лучшим выбором будут джинсы прямого кроя со свободной посадкой, которые оптически удлиняют ноги и скрывают недостатки фигуры, придавая ей безупречный вид.

Одежда с логотипами

Сегодня одежда, украшенная логотипами, считается дурным тоном и выходит из моды. Такие вещи часто выглядят дешево, поскольку логотипы сигнализировать о низком качестве. В 2024 году продолжается тренд на "тихую роскошь", поэтому одежда должна быть выполнена в монохромных цветах, из высококачественной ткани и без дешевых аксессуаров.

Читайте также: Какие вещи 80-х стоит добавить в свой гардероб в 2024 году

Платья с декоративными элементами

Платья с рюшами и воланами подходят для молодых девушек, но зрелым дамам следует отдавать предпочтение одежде с минималистичным дизайном и без лишних украшений. Такой стиль подчеркивает элегантность и изысканность, а простоту платья можно подчеркнуть с помощью качественных ювелирных изделий из драгоценных металлов или надев качественную бижутерию.

Молодежная одежда

Одежда в стиле, который имитирует молодежную моду, не отнимет вам лет, но может наоборот состарить и удешевить ваш образ. Женщинам после сорока не рекомендуется носить короткие топы и высокие каблуки, поскольку это может выглядеть неуместно. Стилисты советуют выбирать костюмы, платья, брюки и блузы из натуральных тканей, прямого кроя и пастельных оттенков.

Капри и бермуды

Эти модели одежды, которые были популярными в начале 2000-х, сейчас считаются устаревшими. Несмотря на то, что некоторые женщины старше сорока лет все еще отдают предпочтение этому стилю, капри и бермуды могут визуально укоротить ноги, сделать талию менее привлекательной и удешевить образ. Для создания элегантного и впечатляющего вида лучше выбирать брюки, достигающие щиколотки, которые подчеркнут стройность ног и сделают фигуру более изящной.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую обувь не стоит носить женщинам после 50 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !