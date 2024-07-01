Стало відомо, коли в Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на липень
Синоптики прогнозують, що липень 2024 року в Україні буде аномально спекотним, з дефіцитом опадів та високим рівнем пожежної небезпеки.
Середня температура повітря протягом місяця буде на 2-3,5°C вище за норму. Найспекотніше буде у південних та східних областях, де стовпчик термометра може піднятися до +39°C, повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.
За його прогнозом, у першій декаді липня очікується аномальна спека. Температура вдень сягатиме +34…+39°C, а дощі йтимуть лише у західних та північних областях.
Вас також зацікавить: Що робити, коли вам стає погано у спеку
У другій та третій декадах спека трохи послабшає, але все ж таки залишатиметься вище за норму. Опади розподіляться нерівномірно: на заході й півночі очікується більше дощів, ніж на сході та півдні.
Загалом протягом липня випаде менше опадів, ніж зазвичай. Це може призвести до розвитку ґрунтової посухи, особливо на Лівобережжі.
"Протягом другої і третьої декади липня температурний фон трохи знизиться, завдяки ослабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу... Опади в другій і третій декаді місяця розподіляться плямисто і нерівномірно по території, але їх сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах... В окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися шквалами до 17 – 23 м/с та градом", – повідомив синоптик.
Також синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в лісових районах.
Ось детальніший прогноз погоди по регіонах:
- Західні та північні області: середня температура +21…+23°C, опадів 130-180% норми.
- Карпати: середня температура +17…+19°C, опадів близько норми.
- Центральні, південні та східні області: середня температура +24…+27°C, опадів 50-70% норми.
Пропонуємо дізнатися, які речі нізащо не можна залишати в машині під час спеки.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!