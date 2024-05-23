Стала жертвою кривавої розправи: в Англії знайшли 2000-річний скелет молодої дівчини (фото)

Археологи виявили жахливі докази ритуального вбивства жінки, яка жила понад 2000 років тому в Дорсеті, Англія. Її скелет, знайдений під час розкопок у 2010 році, свідчить про життя, затьмарене тяжкою працею, травмами та насильницькою смертю.

Дослідження кісток жінки, якій було близько 20 років на момент смерті, показали ознаки дегенерації хребта та добре розвинені м'язи, що свідчить про важку фізичну роботу протягом тривалого періоду часу. Ізотопний аналіз її зубів також дав підстави вважати, що вона, ймовірно, не народилася в селі, де померла, а приїхала з іншого місця, можливо, з півдня Англії або з іншої частини Європи.

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Скелет дівчини. Джерело: cambridge.org Скелет дівчини. Джерело: cambridge.org

Жорстока смерть

Незадовго до смерті жінка отримала перелом ребра, який частково зрісся. Проте, фатальною стала рана на її шиї, яка не мала ознак загоєння. Ця травма, ймовірно, і стала причиною її смерті.

Незвичайне поховання

Поховання жінки також було нетиповим. Її знайшли обличчям вниз на дні ями, вкритої кістками тварин, головним чином коней та корів. Ця штучна платформа з кісток, на думку дослідників, може бути свідченням ритуального вбивства.

Рідкісне свідчення жорстокої практики

Людські жертвоприношення в британському залізному віці згадуються в історичних джерелах, але фізичні докази подібних ритуалів трапляються рідко. Цей випадок може бути одним із небагатьох збережених свідчень жорстокої практики, яка існувала в той час.

Дослідження кісток жертви. Джерело: cambridge.org Дослідження кісток жертви. Джерело: cambridge.org

Дослідження кісток жертви. Джерело: cambridge.org Дослідження кісток жертви. Джерело: cambridge.org

"За кожним стародавнім похованням, яке ми знаходимо, стоїть чиясь історія, яка чекає на розповідь", - каже Мартін Сміт, судовий антрополог з Борнмутського університету. Цей трагічний випадок дає нам унікальну можливість зазирнути в життя та смерть жінки, яка жила понад 2000 років тому, і дізнатися про жорстокі практики того часу.

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