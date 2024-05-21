Таємниця Нефертіті: вчені дізнались, як єгипетська правителька зачаровувала усіх своєю красою

Легендарна цариця Єгипту, Нефертіті, залишається однією з найзагадковіших фігур стародавньої історії, відомою своєю неперевершеною вродою. Історичні записи свідчать про її виняткову привабливість, яка відповідала канонам краси її епохи.

Єгиптологи вже багато років стверджують, що Нефертіті слідувала звичаям свого часу, включаючи носіння парика на голові та використання особливого чорного макіяжу для очей, відомого як "кохл", що підкреслювало її виразні риси обличчя. Крім того, вона дотримувалася традиції видалення всього волосся на тілі, що було характерною рисою краси в ті часи.

В античному Єгипті було прийнято виготовляти косметику з густої свинцевої руди, яка, як відомо, негативно впливає на здоров’я. Таким чином, кожен раз, наносячи макіяж, Нефертіті ризикувала своїм здоров’ям.

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Для збереження молодості та еластичності шкіри, Нефертіті регулярно приймала ванни з ароматною водою жасміну, а потім використовувала масла сандалу та амбри.

Основою краси Нефертіті був її неповторний та яскравий стиль. Вона віддавала перевагу одягу з прозорих тканин, носила перуки з різнокольоровими вставками та великі прикраси. Її образ завершували унікальні аксесуари з срібла, бронзи, дорогоцінних каменів, слонової кістки та кераміки.

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