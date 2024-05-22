Тайна Нефертити: ученые узнали, как египетская правительница очаровывала всех своей красотой

Легендарная царица Египта, Нефертити, остается одной из самых загадочных фигур древней истории, известной своей непревзойденной красотой. Исторические записи свидетельствуют о ее исключительной привлекательности, которая соответствовала канонам красоты ее эпохи.

Египтологи уже много лет утверждают, что Нефертити следовала обычаям своего времени, включая ношение парика на голове и использование особого черного макияжа для глаз, известного как "кохл", что подчеркивало ее выразительные черты лица. Кроме того, она придерживалась традиции удаления всех волос на теле, что было характерной чертой красоты в те времена.

В античном Египте было принято изготавливать косметику из густой свинцовой руды, которая, как известно, негативно влияет на здоровье. Таким образом, каждый раз, нанося макияж, Нефертити рисковала своим здоровьем.

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Для сохранения молодости и эластичности кожи, Нефертити регулярно принимала ванны с ароматной водой жасмина, а затем использовала масла сандала и амбры.

Основой красоты Нефертити был ее неповторимый и яркий стиль. Она отдавала предпочтение одежде из прозрачных тканей, носила парики с разноцветными вставками и крупные украшения. Ее образ завершали уникальные аксессуары из серебра, бронзы, драгоценных камней, слоновой кости и керамики.

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