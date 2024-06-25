Впорається навіть дитина: топ-2 кімнатних рослин, які практично не потребуть догляду
Мрієте про зелений затишок у вашій оселі, але не володієте талантом ботаніка? Не біда! Ці невибагливі кімнатні красуні не потребують складного догляду і чудово підійдуть навіть для початківців. Про це пише BHG.
Дифенбахія:
- Ця тропічна рослина з барвистим листям стане справжньою окрасою вашої кімнати. Її велике зелено-біле листя чудово виглядає у будь-якому інтер'єрі, а особливо ефектно - у плетеній корзині.
- Умови: Добре почувається в розсіяному світлі, не любить холоду, потребує регулярного поливу.
- Важливо: Всі частини дифенбахії отруйні!
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Зміїна рослина (сансевієрія):
- Ця сукулентна красуня майже не потребує вашої уваги. Вона стійко переносить недолік світла та рідкісний полив, при цьому тішить око своїм елегантним виглядом.
- Умови: Відчуває себе чудово як у яскравому, так і в тьмяному освітленні, не любить холоду, потребує поливу лише після повного висихання ґрунту.
- Важливо: Сансевієрія отруйна для людей та тварин.
Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.
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