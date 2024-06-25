Справится даже ребенок: топ-2 комнатных растений, практически не нуждающихся в уходе.

Мечтаете о зеленом уюте в вашем доме, но не обладаете талантом ботаника? Не беда! Эти неприхотливые комнатные красотки не нуждаются в сложном уходе и отлично подойдут даже для начинающих. Об этом пишет BHG.

Дифенбахия:

Это тропическое растение с красочными листьями станет настоящим украшением вашей комнаты. Ее большие зелено-белые листья прекрасно смотрятся в любом интерьере, а особенно эффектно – в плетеной корзине.

Условия: Хорошо чувствует себя в рассеянном свете, не любит холод, требует регулярного полива.

Хорошо чувствует себя в рассеянном свете, не любит холод, требует регулярного полива. Важно: Все части дифенбахии ядовиты!

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Змеиное растение (сансевиерия):

Эта суккулентная красавица почти не нуждается в вашем внимании. Она стойко переносит недостаток света и редкий полив, при этом радует глаз своим элегантным видом.

Условия: Чувствует себя прекрасно как в ярком, так и в тусклом освещении, не любит холода, нуждается в поливе только после полного высыхания почвы.

Чувствует себя прекрасно как в ярком, так и в тусклом освещении, не любит холода, нуждается в поливе только после полного высыхания почвы. Важно: Сансевиерия ядовита для людей и животных.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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