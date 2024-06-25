Впорається навіть дитина: топ-2 кімнатних рослин, які практично не потребуть догляду

Мрієте про зелений затишок у вашій оселі, але не володієте талантом ботаніка? Не біда! Ці невибагливі кімнатні красуні не потребують складного догляду і чудово підійдуть навіть для початківців. Про це пише BHG.

Дифенбахія:

Ця тропічна рослина з барвистим листям стане справжньою окрасою вашої кімнати. Її велике зелено-біле листя чудово виглядає у будь-якому інтер'єрі, а особливо ефектно - у плетеній корзині.

Умови: Добре почувається в розсіяному світлі, не любить холоду, потребує регулярного поливу.

Добре почувається в розсіяному світлі, не любить холоду, потребує регулярного поливу. Важливо: Всі частини дифенбахії отруйні!

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Зміїна рослина (сансевієрія):

Ця сукулентна красуня майже не потребує вашої уваги. Вона стійко переносить недолік світла та рідкісний полив, при цьому тішить око своїм елегантним виглядом.

Умови: Відчуває себе чудово як у яскравому, так і в тьмяному освітленні, не любить холоду, потребує поливу лише після повного висихання ґрунту.

Відчуває себе чудово як у яскравому, так і в тьмяному освітленні, не любить холоду, потребує поливу лише після повного висихання ґрунту. Важливо: Сансевієрія отруйна для людей та тварин.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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