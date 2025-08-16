Абсолютно новий вид предка людини: у Ефіопії зробили грандіозне наукове відкриття (фото)

На північному сході Ефіопії науковці виявили скам’янілості, які належать раніше невідомій гілці людства. Знахідка включає зуби віком 2,8–2,6 мільйона років, що належать представнику роду австралопітеків — того ж, до якого належить знаменита "Люсі". Дослідники зазначають, що цей новий для науки вид жив одночасно з ранніми представниками роду Homo.

Поки що новому виду не дали назви, адже для цього необхідні додаткові рештки з інших частин тіла. Проте аналіз і порівняння зубів із відомими скам’янілостями гомінінів з Ефіопії та інших регіонів показав, що вони мають унікальні риси, достатні для виділення окремого виду. Про це пише Scientificamerican.

Разом із попередніми відкриттями ці рештки свідчать, що від 3 до 2,5 мільйона років тому у Східній Африці мешкало щонайменше чотири різні лінії гомінінів — істот, генетично ближчих до людини, ніж до шимпанзе чи бонобо. Ймовірно, вони співіснували, уникаючи конкуренції завдяки різним харчовим уподобанням. Подальший аналіз емалі зубів може дати відповідь, якою саме була їхня дієта.

Раніше вважалося, що еволюція людини відбувалася поступово, у вигляді безперервної лінії від мавпоподібних предків до сучасної людини. Однак нові знахідки демонструють значно складнішу картину — радше розгалужене "генеалогічне дерево" з багатьма відгалуженнями, більшість із яких виявилися еволюційними глухими кутами. Сьогодні Homo sapiens — єдиний гомінін, що залишився на планеті, хоча впродовж більшої частини нашої історії ми ділили Землю з кількома іншими видами.

