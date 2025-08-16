Совершенно новый вид предка человека: в Эфиопии совершили грандиозное научное открытие (фото)

На северо-востоке Эфиопии ученые обнаружили окаменелости, принадлежащие ранее неизвестной ветви человечества. Находка включает зубы в возрасте 2,8–2,6 миллиона лет, принадлежащие представителю рода австралопитеков — того же, к которому принадлежит знаменитая "Люси". Исследователи отмечают, что этот новый для науки вид обитал одновременно с ранними представителями рода Homo.

Пока новому виду не дали названия, ведь для этого необходимы дополнительные остатки из других частей тела. Однако анализ и сравнение зубов с известными окаменелостью гомининов из Эфиопии и других регионов показал, что у них уникальные черты, достаточные для выделения отдельного вида. Об этом пишет Scientificamerican.

Вместе с предыдущими открытиями эти остатки свидетельствуют, что от 3 до 2,5 миллиона лет назад в Восточной Африке проживало не менее четырех разных линий гоминин — существ, генетически более близких к человеку, чем к шимпанзе или бонобо. Вероятно, они сосуществовали, избегая конкуренции благодаря разным пищевым предпочтениям. Дальнейший анализ эмали зубов может дать ответ, какова была их диета.

Ранее считалось, что эволюция человека происходила постепенно, посредством непрерывной линии от обезьяноподобных предков до современного человека. Однако новые находки демонстрируют гораздо более сложную картину — скорее разветвленное "генеалогическое дерево" со многими ответвлениями, большинство из которых оказались эволюционными тупиками. Сегодня Homo sapiens — единственный оставшийся на планете гоминин, хотя на протяжении большей части нашей истории мы делили Землю с несколькими другими видами.

