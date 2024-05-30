Соковите філе на пергаменті: ніжне та тане у роті

Зазвичай м’ясо маринують перед приготуванням. Але цей рецепт передбачає інший спосіб — приготування на пергаменті. М’ясо виходить соковитим, м’яким, ніжним і тане у роті .

Інгредієнти:

• Філе куряче;

• Сіль;

• Перець;

• Часник сухий;

• Паприка.

Процес приготування:

1. Грудку помістити в пакет - слайдер та відбити, для м’якості та соковитості всередині.

2. За допомогою паперових рушників забрати зайву вологу, для хрусткої скоринки зовні.

3. Спеції змішати та обсипати ними грудку.

4. Смажити на розігрітій, застеленій нашим пергаментом пательні. Так вона залишиться чистою, а м’ясо не пригорить та не втратить соки.

Готово.