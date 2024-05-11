Собака постійно голодна: чому варто бити тривогу

Власники собак часто стикаються з такою проблемою: вихованець просить їсти, навіть якщо щойно його годували. Це може здаватися дивним, адже собаки, як правило, їдять 2-3 рази на день. Про це пише Pet.MD.

Чому ж собака може бути постійно голодною?

Існує декілька причин такої поведінки:

Психологічні проблеми:

Тривога: Якщо собака відчуває тривогу, вона може намагатися заспокоїтися за допомогою їжі.

Якщо собака відчуває тривогу, вона може намагатися заспокоїтися за допомогою їжі. Стрес: Переїдання може бути реакцією на стрес, спричинений змінами в житті собаки, наприклад, переїздом, появою нового вихованця або народженням дитини.

Переїдання може бути реакцією на стрес, спричинений змінами в житті собаки, наприклад, переїздом, появою нового вихованця або народженням дитини. Нудьга: Собаки, яким не вистачає стимуляції, можуть їсти від нудьги.

Неправильне харчування:

Неякісний корм: Якщо корм вашої собаки не містить достатньо поживних речовин, вона може відчувати голод, навіть після їжі.

Якщо корм вашої собаки не містить достатньо поживних речовин, вона може відчувати голод, навіть після їжі. Неправильний режим годування: Якщо ви годуєте собаку занадто часто або занадто великими порціями, вона може звикнути до цього і постійно просити їсти.

Якщо ви годуєте собаку занадто часто або занадто великими порціями, вона може звикнути до цього і постійно просити їсти. Перекуси: Якщо ви даєте собаці багато ласощів між основними прийомами їжі, це може призвести до того, що вона буде постійно відчувати голод.

Медичні проблеми:

Паразити: Деякі паразити, наприклад, глісти, можуть призвести до того, що собака буде їсти більше, але при цьому худнути.

Деякі паразити, наприклад, глісти, можуть призвести до того, що собака буде їсти більше, але при цьому худнути. Інфекції: Деякі інфекції, наприклад, інфекції сечового міхура, можуть також призвести до підвищеного апетиту.

Деякі інфекції, наприклад, інфекції сечового міхура, можуть також призвести до підвищеного апетиту. Гормональні порушення: Деякі гормональні порушення, наприклад, цукровий діабет, можуть призвести до того, що собака буде їсти більше, але при цьому худнути.

Деякі гормональні порушення, наприклад, цукровий діабет, можуть призвести до того, що собака буде їсти більше, але при цьому худнути. Проблеми з травленням: Деякі проблеми з травленням, наприклад, синдром подразненого кишечника, можуть призвести до того, що собака буде їсти більше, але при цьому худнути.

Старіння:

З віком собаки можуть їсти більше, щоб підтримувати свою вагу.

Жадібність:

Деякі собаки просто жадібні і їдять все, що їм дають, незалежно від того, чи вони ситі.

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Що робити, якщо собака постійно голодна?

Якщо ви помітили, що ваша собака постійно просить їсти, важливо спочатку виключити будь-які медичні проблеми. Для цього необхідно звернутися до ветеринара.

Якщо ветеринар не виявить жодних проблем зі здоров'ям, спробуйте змінити режим харчування та поведінки вашої собаки:

Годуйте собаку якісним кормом, який містить достатньо поживних речовин.

Дотримуйтесь правильного режиму годування.

Не давайте собаці ласощі між основними прийомами їжі.

Забезпечте собаці достатньо фізичних навантажень і стимуляції.

Зверніться до фахівця з дресирування, якщо ваша собака їсть від нудьги або тривоги.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свого собаку за поведінкою.

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