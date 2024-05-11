Собака постоянно голодная: почему стоит бить тревогу

Владельцы собак часто сталкиваются с такой проблемой: питомец просит есть, даже если только его кормили. Это может показаться странным, ведь собаки, как правило, едят 2-3 раза в день. Об этом пишет Pet.MD.

Почему же собака может быть постоянно голодной?

Существует несколько причин такого поведения:

Психологические проблемы:

Тревога: Если собака испытывает тревогу, она может пытаться успокоиться с помощью еды.

Если собака испытывает тревогу, она может пытаться успокоиться с помощью еды. Стресс: Переедание может быть реакцией на стресс, вызванный изменениями в жизни собаки, например, переездом, появлением нового питомца или рождением ребенка.

Переедание может быть реакцией на стресс, вызванный изменениями в жизни собаки, например, переездом, появлением нового питомца или рождением ребенка. Тоску: Собаки, которым не хватает стимуляции, могут есть от скуки.

Неправильное питание:

Некачественный корм Если корм вашей собаки не содержит достаточно питательных веществ, она может испытывать голод, даже после еды.

Если корм вашей собаки не содержит достаточно питательных веществ, она может испытывать голод, даже после еды. Неправильный режим кормления: Если вы кормите собаку слишком часто или слишком большими порциями, она может привыкнуть к этому и постоянно просить есть.

Если вы кормите собаку слишком часто или слишком большими порциями, она может привыкнуть к этому и постоянно просить есть. Если вы даете собаке много лакомства между основными приемами пищи, это может привести к тому, что она будет постоянно испытывать голод.

Медицинские проблемы:

Паразиты Некоторые паразиты, например, глисты, могут привести к тому, что собака будет есть больше, но при этом худеть.

Некоторые паразиты, например, глисты, могут привести к тому, что собака будет есть больше, но при этом худеть. Инфекции Некоторые инфекции, например инфекции мочевого пузыря, могут также привести к повышенному аппетиту.

Некоторые инфекции, например инфекции мочевого пузыря, могут также привести к повышенному аппетиту. Гормональные нарушения Некоторые гормональные нарушения, например сахарный диабет, могут привести к тому, что собака будет есть больше, но при этом худеть.

Некоторые гормональные нарушения, например сахарный диабет, могут привести к тому, что собака будет есть больше, но при этом худеть. Проблемы с пищеварением: Некоторые проблемы с пищеварением, например синдром раздраженного кишечника, могут привести к тому, что собака будет есть больше, но при этом худеть.

Старение:

С возрастом собаки могут есть больше, чтобы поддерживать свой вес.

Жадность:

Некоторые собаки просто жадны и едят все, что им дают, независимо от того, сыты ли они.

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Что делать, если собака постоянно голодна?

Если вы заметили, что ваша собака постоянно просит есть, важно сначала исключить какие-либо медицинские проблемы. Для этого необходимо обратиться к ветеринару.

Если ветеринар не обнаружит проблем со здоровьем, попробуйте изменить режим питания и поведения вашей собаки:

Кормите собаку качественным кормом, содержащим достаточно питательных веществ.

Соблюдайте правильный режим кормления.

Не давайте собаке лакомство между основными приемами пищи.

Обеспечьте собаке достаточно физических нагрузок и стимуляции.

Обратитесь к специалисту по дрессировке, если ваша собака ест от скуки или тревоги.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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