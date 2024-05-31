Сироп та лимонад з бузини: справжня насолода для спекотного дня

Лимонад з бузини

Бонусом даю рецепт сиропу з бузини.

Лимонад з бузини — свіжий, освіжаючий напій, який поєднує в собі кислинку лимона з ароматом та корисними властивостями бузини. Його легкий смак і аромат піднімають настрій і дарують відчуття літньої прохолоди в будь-який час року.

Сам лимонад:

-75 бузиновий сироп

-50г льоду

-200г газованої води

-пару часток лимону та мʼята або тархун, по бажанню

Важливо приготувати смачний БУЗИНОВИЙ СИРОП

Його можна використовувати не тільки у лимонадах чи коктейлях, а ще у десертах - аромат бомбезний!

Приготування абсолютно легке:

1000г води

500г цукру

40г лимонний сік

300г квітів бузини

змішую воду, цукор та лимонний сік, доводжу до кіпіння

у банку поміщаю квіти бузини - набираю просто повну банку і заливаю сиропом який тільки но зняв з вогню, накриваю кришкою і даю охолонути!

для зберегіння треба його процідити у пляшку і поставити у холодильник!

Все!

Встигніть зібрати - це дуже смачно

Ось спробуйте!

Чекаю на ваші враження.