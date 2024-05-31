Сироп та лимонад з бузини: справжня насолода для спекотного дня
Лимонад з бузини
Бонусом даю рецепт сиропу з бузини.
Лимонад з бузини — свіжий, освіжаючий напій, який поєднує в собі кислинку лимона з ароматом та корисними властивостями бузини. Його легкий смак і аромат піднімають настрій і дарують відчуття літньої прохолоди в будь-який час року.
Сам лимонад:
-75 бузиновий сироп
-50г льоду
-200г газованої води
-пару часток лимону та мʼята або тархун, по бажанню
Важливо приготувати смачний БУЗИНОВИЙ СИРОП
Його можна використовувати не тільки у лимонадах чи коктейлях, а ще у десертах - аромат бомбезний!
Приготування абсолютно легке:
1000г води
500г цукру
40г лимонний сік
300г квітів бузини
- змішую воду, цукор та лимонний сік, доводжу до кіпіння
- у банку поміщаю квіти бузини - набираю просто повну банку і заливаю сиропом який тільки но зняв з вогню, накриваю кришкою і даю охолонути!
- для зберегіння треба його процідити у пляшку і поставити у холодильник!
Все!
Встигніть зібрати - це дуже смачно
Ось спробуйте!
Чекаю на ваші враження.