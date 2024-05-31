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Сироп и лимонад из бузины: настоящее наслаждение для жаркого дня
Лимонад из бузины
Бонусом даю рецепт сиропа из бузины.
Лимонад из бузины – свежий, освежающий напиток, сочетающий в себе кислинку лимона с ароматом и полезными свойствами бузины. Его легкий вкус и аромат поднимают настроение и дарят ощущение летней прохлады в любое время года.
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Сам лимонад:
-75 бузиновий сироп
-50г льоду
-200г газованої води
-пару часток лимону та мʼята або тархун, по бажанню
Важливо приготувати смачний БУЗИНОВИЙ СИРОП
Його можна використовувати не тільки у лимонадах чи коктейлях, а ще у десертах - аромат бомбезний!
Приготування абсолютно легке:
1000г води
500г цукру
40г лимонний сік
300г квітів бузини
- змішую воду, цукор та лимонний сік, доводжу до кіпіння
- у банку поміщаю квіти бузини - набираю просто повну банку і заливаю сиропом який тільки но зняв з вогню, накриваю кришкою і даю охолонути!
- для зберегіння треба його процідити у пляшку і поставити у холодильник!
Все!
Встигніть зібрати - це дуже смачно
Ось спробуйте!
Чекаю на ваші враження.