Сила лаврового листа: де у домі покласти спецію для залучення достатку та щастя

З давніх часів існує повір’я, що аромат лаврового листя відіграє роль оберега для житла, відганяючи всяку нечисть. Люди також вірили, що запах цієї спеції може приваблювати до оселі достаток і щастя.

Зазвичай його розміщували у трьох місцях у домі. Про це пише radiotrek.

На кухні

Лаврове листя, розміщене на кухні, згідно з прикметами, притягує у дім енергетику багатства. Здавна існує повір’я, що якщо викласти листя лавра поруч із сипучими продуктами, то в родині ніколи не буде проблем з грішми.

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Над вхідними дверима

Лаврові листки, розташовані над порогом, слугували оберегом від злих сил, зокрема захистом від магів і чарівників.

Під ліжком у спальні

Раніше вірили, що у шлюбі пануватимуть гармонія та вірність, якщо під ліжко подружжя покласти лаврове листя. Існувала також думка, що ця спеція, розміщене під ліжком малюка, оберігає його від злих очей та порчі.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, яких речей треба позбутись, щоб у домі панував достаток.

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