Сезонний тирамісу: рецепт з малиною

Тирамісу - обожнюю цей десерт, повітряний і ніжний - як любов! А ще мені подобається додати до нього різні смаки - щоб зробити сезонним - зараз була малина!

Інгредієнти:

-330г сир маскарпоне

-6г мелена кава

-4 яйця це приблизно:

130г білок

70г жовток

-85г цукор

-140г готової кави або 2 американо

-30г амарето чи коньяк

-24-28 паличок савоярді

-какао для посипки

-200г малини

Готуємо:

-маскарпоне заздалегідь достаємо з холодильнику, додаю мелену каву і розминаю суміш лопаткою

-окремо збиваю холодні білки 130г з 75г цукру. Спочатку самі білки в легку піну з дрібкою солі, потім поступово додаю дрібний цукор чи цукрову пудру і збиваю до стоячої піни

-жовтки збиваю ручним блендером з 10г цукру до піни, потім ввожу у маскарпоне і перемішую вінчиком

-далі у суміш маскарпоне, у 3 прийоми додаю збиті білки, обережно працюючи вінчиком - крем готовий.

-готую каву - має бути не міцна, додаю в неї амарето

Збираю десерт:

-трохи крему кладу на дно форми,

-просочую паличку савоярді у каві з амарето, кладу на крем і поверх знов частину крему,

Найпростіший спосіб додати сезонну нотку - покласти шар свіжої малини.

Повторюю ще раз шар паличок, крем, какао і малина знов.

Верх традиційно посипають какао

Мені подобається ще коли замість какао труть молочний шоколад

Десерту треба 4-6 годин у холодильнику і він готовий.

Зберігати не більше 3-ох днів!

Яйця (краще не домашні) обов’язково брати цілі, свіжі і добре обробляти (таблетки Бланідас) або мити хоча б господарським милом.

Замість малини можна брати яскраве ягідне пюре 1:1, в такому випадку я його прогріваю з 10% цукру від ваги, додаю 5 г желатину, охолоджую і додаю до Маскарпоне.

Можна замінити 50% маскарпоне вершками - жирністю 30% і більше. В такому разі треба змішати холодні вершки і м’який маскарпоне і обережно збити до стоячої піни.

Маскарпоне також можна робити самостійно - в мене був рецепт

Смачного!