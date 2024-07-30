Сезонний тирамісу: рецепт з малиною
Тирамісу - обожнюю цей десерт, повітряний і ніжний - як любов! А ще мені подобається додати до нього різні смаки - щоб зробити сезонним - зараз була малина!
Інгредієнти:
-330г сир маскарпоне
-6г мелена кава
-4 яйця це приблизно:
130г білок
70г жовток
-85г цукор
-140г готової кави або 2 американо
-30г амарето чи коньяк
-24-28 паличок савоярді
-какао для посипки
-200г малини
Готуємо:
-маскарпоне заздалегідь достаємо з холодильнику, додаю мелену каву і розминаю суміш лопаткою
-окремо збиваю холодні білки 130г з 75г цукру. Спочатку самі білки в легку піну з дрібкою солі, потім поступово додаю дрібний цукор чи цукрову пудру і збиваю до стоячої піни
-жовтки збиваю ручним блендером з 10г цукру до піни, потім ввожу у маскарпоне і перемішую вінчиком
-далі у суміш маскарпоне, у 3 прийоми додаю збиті білки, обережно працюючи вінчиком - крем готовий.
-готую каву - має бути не міцна, додаю в неї амарето
Збираю десерт:
-трохи крему кладу на дно форми,
-просочую паличку савоярді у каві з амарето, кладу на крем і поверх знов частину крему,
Найпростіший спосіб додати сезонну нотку - покласти шар свіжої малини.
Повторюю ще раз шар паличок, крем, какао і малина знов.
Верх традиційно посипають какао
Мені подобається ще коли замість какао труть молочний шоколад
Десерту треба 4-6 годин у холодильнику і він готовий.
Зберігати не більше 3-ох днів!
Яйця (краще не домашні) обов’язково брати цілі, свіжі і добре обробляти (таблетки Бланідас) або мити хоча б господарським милом.
Замість малини можна брати яскраве ягідне пюре 1:1, в такому випадку я його прогріваю з 10% цукру від ваги, додаю 5 г желатину, охолоджую і додаю до Маскарпоне.
Можна замінити 50% маскарпоне вершками - жирністю 30% і більше. В такому разі треба змішати холодні вершки і м’який маскарпоне і обережно збити до стоячої піни.
Маскарпоне також можна робити самостійно - в мене був рецепт
Смачного!