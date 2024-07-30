Сезонный тирамису: рецепт с малиной
Тирамису – обожаю этот десерт, воздушный и нежный – как любовь! А еще мне нравится добавить к нему разные вкусы – чтобы сделать сезонным – сейчас была малина!
Ингредиенты:
-330г творог маскарпоне
-6г мелена кофе
-4 яйца это примерно:
130г белок
70г желток
-85г сахар
-140г готового кофе или 2 американо
-30г амарето или коньяк
-24-28 палочек савоярди
-какао для посыпки
-200г малины
Готовим:
-маскарпоне заранее достаем из холодильника, добавляю молотый кофе и разминаю смесь лопаткой.
-отдельно взбиваю холодные белки 130г с 75г сахара. Сначала сами белки в легкую пену с щепоткой соли, затем постепенно добавляю мелкий сахар или сахарную пудру и взбиваю к стоячей пене.
-желтки сбиваю ручным блендером с 10г сахара в пену, затем ввожу в маскарпоне и перемешиваю венчиком
-далее в смесь маскарпоне, в 3 приема добавляю взбитые белки, осторожно работая венчиком – крем готов.
-готов кофе - должен быть не крепкий, добавляю в него амарето
Собираю десерт:
-немного крема кладу на дно формы,
-просачиваю палочку савоярди в кофе из амарето, кладу на крем и поверх опять часть крема,
Самый простой способ добавить сезонную нотку – положить слой свежей малины.
Повторяю еще раз слой палочек, крем, какао и малина снова.
Верх традиционно посыпают какао
Мне нравится еще когда вместо какао трут молочный шоколад
Десерту нужно 4-6 часов в холодильнике и он готов.
Хранить не более 3-х дней!
Яйца (лучше не домашние) обязательно брать целые, свежие и хорошо обрабатывать (таблетки Бланидас) или мыть хотя бы хозяйственным мылом.
Вместо малины можно брать яркое ягодное пюре 1:1, в таком случае я его прогреваю из 10% сахара от веса, добавляю 5 г желатина, охлаждаю и добавляю в Маскарпон.
Можно заменить 50% маскарпоне сливками – жирностью 30% и более. В таком случае нужно смешать холодные сливки и мягкий маскарпоне и осторожно взбить до стоящей пены.
Маскарпоне также можно делать самостоятельно – у меня был рецепт
Приятного аппетита!