Секрети використання гірчичного порошку як добрива

Дізнайтеся про численні переваги гірчичного порошку як добрива. UAportal зібрав рекомендації, чому слід використовувати цю суміш для підживлення ґрунту.

Підживлення гірчичним макухою

Високий вміст азоту у складі цього продукту підтримує зростання рослин та зелене листя, а також містить необхідні мікро- та макроелементи. Повільне вивільнення азоту забезпечує постійне надходження поживних речовин, а природні властивості відлякування шкідників підвищують його цінність як добрива.

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Поживні речовини

Органічні речовини, що містяться в гірчичному макуху, покращують структуру та родючість землі, а також сприяють розвитку корисних мікроорганізмів. Завдяки своїм біопестицидним властивостям, гірчичний порошок є ефективною та екологічно чистою альтернативою синтетичним добривам.

Правильне використання

Вкрай важливо уникати надмірного використання гірчичної макухи через її концентровану природу. При правильному застосуванні ця маса значно підвищує родючість землі та загальну життєздатність рослин.

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