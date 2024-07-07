Секрети базового макіяжу: як нафарбуватись початківцю

Мрієте про бездоганний макіяж, але не знаєте з чого почати? Не хвилюйтесь, адже експерти впевнені: у будь-якому віці можна оволодіти мистецтвом підкреслювати свою красу.

Перший крок на цьому шляху – базовий макіяж. Він підходить для будь-якої події, не потребує складних навичок і дарує свіжий, охайний вигляд. Про це пише OBOZ.

Ось кілька лайфхаків, які допоможуть вам швидко опанувати базовий макіяж:

Рум'яна:

Покладіть у свою косметичку кремові рум'яна. Цей багатофункціональний продукт допоможе:

Оживити обличчя. Нанесіть трохи рум'ян на яблучка щік і розтушуйте.

Нанесіть трохи рум'ян на яблучка щік і розтушуйте. Підкреслити очі. Використовуйте рум'яна як тіні для повік, щоб створити ніжний нюдовий або романтичний образ.

Використовуйте рум'яна як тіні для повік, щоб створити ніжний нюдовий або романтичний образ. Створити ефект губ. Замість помади нанесіть рум'яна на губи пальцем, щоб отримати натуральний рум'яний відтінок.

Скотч:

Нервуєтеся, що не зможете намалювати рівні стрілки чи брови? Зверніться за допомогою до косметичного скотчу!

Стрілки: Відріжте шматочок скотчу, приклейте його під кутом, який відповідає бажаній формі стрілки, і проведіть лінію підводкою.

Відріжте шматочок скотчу, приклейте його під кутом, який відповідає бажаній формі стрілки, і проведіть лінію підводкою. Брови: Використовуйте скотч, щоб створити чіткий контур брови, а потім заповніть його олівцем або гелем.

Використовуйте скотч, щоб створити чіткий контур брови, а потім заповніть його олівцем або гелем. Губи: Скотч допоможе вам нанести помаду або блиск для губ максимально рівно.

Консилер:

За допомогою консилера ви зможете:

Приховати небажані волоски. Нанесіть легкий шар консилера під брову, розтушуйте його пензлем або пальцем.

Нанесіть легкий шар консилера під брову, розтушуйте його пензлем або пальцем. Сформувати чіткий контур. Консилер допоможе вам чітко окреслити форму брови та зробити її більш виразною.

Консилер допоможе вам чітко окреслити форму брови та зробити її більш виразною. Підкреслити погляд. Використовуйте консилер, щоб освітлити зону під бровою, роблячи очі більш відкритими.

Сироватка для вій:

Доглянуті вії та брови – запорука привабливого образу. Сироватка для вій допоможе:

Зробити вії довшими та густішими. Наносьте сироватку щовечора на очищені вії.

Наносьте сироватку щовечора на очищені вії. Підсилити вії. Завдяки сироватці ваші вії стануть більш стійкими до негативних факторів навколишнього середовища.

Завдяки сироватці ваші вії стануть більш стійкими до негативних факторів навколишнього середовища. Підкреслити красу очей. Довгі та густі вії зроблять ваш погляд більш виразним.

Туш для вій:

Не нехтуйте тушшю для вій! Нанесіть кілька шарів на верхні вії, щоб:

Відкрити погляд.

Надати віям об'єму та довжини.

Зробити очі більш виразними.

Олівець для брів:

Олівець для брів – універсальний інструмент, який допоможе:

Заповнити прогалини. Промалюйте волоски олівцем, щоб створити густі та природні брови.

Промалюйте волоски олівцем, щоб створити густі та природні брови. Підкреслити форму. Використовуйте олівець, щоб чітко окреслити контур брови.

Використовуйте олівець, щоб чітко окреслити контур брови. Підібрати відтінок. Обирайте олівець, який максимально відповідає вашому природному кольору волосся.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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