Секреты базового макияжа: как накраситься начинающему
Мечтаете о безупречном макияже, но не знаете с чего начать? Не беспокойтесь, ведь эксперты уверены: в любом возрасте можно овладеть искусством подчеркивать свою красоту.
Первый шаг на этом пути – базовый макияж. Он подходит для любого события, не нуждается в сложных навыках и дарит свежий, аккуратный вид. Об этом пишет OBOZ.
Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам быстро овладеть базовым макияжем:
Румяна:
Положите в свою косметичку кремовые румяна. Этот многофункциональный продукт поможет:
- Оживите лицо. Нанесите немного румян на яблоки щек и растушуйте.
- Подчеркнуть глаза. Используйте румяна как тени для век, чтобы создать нежный чудесный или романтичный образ.
- Создать эффект губ. Вместо помады нанесите румяна на губы пальцем, чтобы получить натуральный румяный оттенок.
Скотч:
Нервничаете, что не сможете нарисовать ровные стрелки или брови? Обратитесь за помощью к косметическому скотчу!
- Стрелки: Отрежьте кусочек скотча, приклейте его под углом, соответствующим желаемой форме стрелки, и проведите линию подводкой.
- Брови: Используйте скотч, чтобы создать четкий контур брови, а затем заполните его карандашом или гелем.
- Губы: Скотч поможет вам нанести помаду или блеск для губ максимально ровно.
Консиллер:
С помощью консилера вы сможете:
- Скрыть нежелательные волоски. Нанесите легкий слой консилера под бровь, растушуйте его кистью или пальцем.
- Сформировать четкий контур. Консиллер поможет вам четко очертить форму брови и сделать ее более выразительной.
- Подчеркнуть взгляд. Используйте консилер, чтобы осветить зону под бровью, делая глаза более открытыми.
Сыворотка для ресниц:
Ухоженные ресницы и брови – залог привлекательного образа. Сыворотка для ресниц поможет:
- Сделать ресницы длиннее и густее. Наносите сыворотку каждый вечер на очищенные ресницы.
- Усилить ресницы. Благодаря сыворотке ваши ресницы станут более устойчивыми к негативным факторам окружающей среды.
- Подчеркнуть красоту глаз. Длинные и густые ресницы сделают ваш взгляд более выразительным.
Тушь для ресниц:
Не пренебрегайте тушью для ресниц! Нанесите несколько слоев на верхние ресницы, чтобы:
- Открыть взгляд.
- Придать ресницам объем и длину.
- Сделать глаза более внятными.
Карандаш для бровей:
Карандаш для бровей – универсальный инструмент, который поможет:
- Восполнить пробелы. Прорисуйте волоски карандашом, чтобы создать густые и естественные брови.
- Подчеркнуть форму. Используйте карандаш, чтобы четко определить контур брови.
- Подобрать оттенок. Выбирайте карандаш, максимально соответствующий вашему природному цвету волос.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.
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