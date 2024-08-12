Щастя все ж можна купити за гроші: вчений назвав конкретну цифру

Протягом тисячоліть люди задаються питанням: чи можна купити щастя за гроші? Ідея, що щастя не купиш за гроші, міцно вкоренилася в суспільстві. Однак нове дослідження ставить це під сумнів, стверджуючи, що гроші все ж можуть купити щастя, повідомляє IFLScience.

Метью Кіллінгсворт, старший науковий співробітник Школи бізнесу Вортон при Пенсільванському університеті, у своїй новій роботі дійшов висновку, що твердження про те, що щастя не в грошах, є помилковим. Він виявив, що рівень щастя постійно зростав до доходу в кілька сотень тисяч доларів на рік. Але що відбувається після цього? Чи стабілізується щастя, знижується або продовжує зростати?

Результати дослідження свідчать, що гроші можуть купити щастя, а життя в бідності втричі підвищує ризик розвитку депресії та тривожності. Водночас несподівана удача значно покращує наше короткострокове щастя. За словами Кіллінгсворта, з психологічної точки зору, регулярна зарплата – це як виграш у лотерею, а вищий річний дохід пов’язаний із загальним щастям і добробутом людини.

У своєму дослідженні Кіллінгсворт порівняв дані трьох груп респондентів, загалом 33 000 осіб:

люди з низьким доходом;

люди із середнім доходом;

надзвичайно багаті люди.

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Результати аналізу показують, що багаті люди значно щасливіші порівняно з тими, хто заробляє понад 500 000 на рік. Ба більше, різниця між багатими людьми та тими, хто має середній дохід, виявилася майже втричі більшою, ніж між людьми із середнім і низьким доходом. Це ставить під сумнів ідею, що люди із середнім доходом досягають піку своєї кривої "гроші-щастя".

Дослідник також зазначає, що абсолютна різниця в щасті між найбагатшими та найбіднішими людьми була надзвичайно великою. Таким чином, автор дослідження дійшов висновку, що зв’язок між кількістю грошей і щастям зберігається, незалежно від того, наскільки високо ви піднялися економічними сходами.

Кіллінгсворт також підкреслює, що зв’язок між щастям і багатством не обмежується лише можливістю купувати більше матеріальних благ. Він вважає, що цей зв’язок глибший: багатство більше пов’язане з почуттям безпеки, яке дає більший запас грошей. Насправді, більше почуття контролю над життям може пояснити близько 75% зв’язку між грошима і щастям.

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