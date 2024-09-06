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Здоров'я

Найпоширеніші ультраоброблені продукти, які краще уникати

Світлана Фус

Найпоширеніші ультраоброблені продукти, які краще уникати
Найпоширеніші ультраоброблені продукти, які краще уникати

Найпоширеніші ультраоброблені продукти:

  • хліб масового виробництва
  • сухі солодкі сніданки
  • супи швидкого приготування, різні порошкові пюре тощо
  • фруктові йогурти
  • перероблені м’ясні продукти (шинка, ковбаси)
  • снеки (чипси та печиво)
  • морозиво
  • солодкі безалкогольні напої

Друзі, важливо вміти читати етикетки і обирати правильні продукти. Хліб можна і потрібно їсти. Але одна справа - цільнозерновий хліб з хорошим, коротким, зрозумілим складом, інша справа - тостовий, який не те, щоб не несе ніякої користі, а в перспективі довготривалого споживання може бути навіть шкідливим. Це стосується усіх продуктів. Будьте здорові!

Джерело:instagram.com

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