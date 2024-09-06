Найпоширеніші ультраоброблені продукти, які краще уникати
Найпоширеніші ультраоброблені продукти:
- хліб масового виробництва
- сухі солодкі сніданки
- супи швидкого приготування, різні порошкові пюре тощо
- фруктові йогурти
- перероблені м’ясні продукти (шинка, ковбаси)
- снеки (чипси та печиво)
- морозиво
- солодкі безалкогольні напої
Друзі, важливо вміти читати етикетки і обирати правильні продукти. Хліб можна і потрібно їсти. Але одна справа - цільнозерновий хліб з хорошим, коротким, зрозумілим складом, інша справа - тостовий, який не те, щоб не несе ніякої користі, а в перспективі довготривалого споживання може бути навіть шкідливим. Це стосується усіх продуктів. Будьте здорові!