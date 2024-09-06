Найпоширеніші ультраоброблені продукти, які краще уникати

Найпоширеніші ультраоброблені продукти:

хліб масового виробництва

сухі солодкі сніданки

супи швидкого приготування, різні порошкові пюре тощо

фруктові йогурти

перероблені м’ясні продукти (шинка, ковбаси)

снеки (чипси та печиво)

морозиво

солодкі безалкогольні напої

Друзі, важливо вміти читати етикетки і обирати правильні продукти. Хліб можна і потрібно їсти. Але одна справа - цільнозерновий хліб з хорошим, коротким, зрозумілим складом, інша справа - тостовий, який не те, щоб не несе ніякої користі, а в перспективі довготривалого споживання може бути навіть шкідливим. Це стосується усіх продуктів. Будьте здорові!