Найдорожчі спа комплекси України для відпочинку: що входить у ціну за номер

Спа–комплекси України можуть конкурувати з багатьма популярними курортами за кордоном. Спа-готелі пропонують великий перелік релакс послуг, який допоможе за кілька днів відновитись, оздоровитись та наповнитися енергією. Яка ціна за номер входить дізнався UAPortal.

Grand Admiral Resort & Spa – Ірпінь

Відновитися та оздоровитися в Україні можливо в спа-готелі Grand Admiral Resort & Spa. Джерело: https://www.facebook.com/Grand Admiral Resort & Spa Відновитися та оздоровитися в Україні можливо в спа-готелі Grand Admiral Resort & Spa. Джерело: https://www.facebook.com/Grand Admiral Resort & Spa

Серед соснового лісу, чистого повітря та живописних краєвидів, ділячи одну гостинну зону з панорамним рестораном Mozart розташований комплекс, який пропонує капсульний відпочинок. Забронювавши номер, ви матимете повний доступ до Wellness & Spa.

Серед доступних розваг та зайняти:

басейн;

сауні та лазні;

соляна кімната;

тренажерна зала;

групові заняття з йоги, TRX та стретчингу.

Готель пропонує вікендові пакети на вигідних умовах та тематичні пакети для романтичного та сімейного відпочинку. Вибравши свій спа–день за суму від 9 960 за день, ви отримаєте повний доступ до спа-процедур та послуг.

Radisson Blu Resort – Буковель

Ваш спа-день розпочнеться вже із заселення в номер Radisson Blu Resort. Джерело: https://www.booking.com/Radisson Blu Resort Bukovel Ваш спа-день розпочнеться вже із заселення в номер Radisson Blu Resort. Джерело: https://www.booking.com/Radisson Blu Resort Bukovel

Курорт Буковель відомий далеко за межами України рівнем своїх послуг, різноманіттям розваг та сучасними трендами у туристичній сфері. Спа-комплекс Radisson Blu Resort займає площу 2 000 кв.м. Терапевтичний ефект починається з живописних гірських краєвидів та продовжується у:

12 процедурних кабінетів;

ванною з водним масажем;

флоат-кімнатах;

кабінетах таласотерапії;

4 VIP-кабінети для спа-процедур;

джакузі;

великому басейні із гідромасажем;

солярії;

4 типи саун (римська сауна, фінська сауна, біосауна з ароматерапією та крижаний фонтан);

5 просторих кімнат для релаксації;

спортзалі;

салон краси.

Номери готелю на сайті Booking стартують від 7000 грн. У більшість пропозицій входить користування спа-зоною. Також ви отримаєте можливість міжконтинентального завтраку.

Grand Marine Hotel & SPA – Одеса

Басейні просто неба та лікувальні програми Одеси у Grand Marine Hotel & SPA. Джерело: https://www.facebook.com/Grand Marine Hotel & SPA Басейні просто неба та лікувальні програми Одеси у Grand Marine Hotel & SPA. Джерело: https://www.facebook.com/Grand Marine Hotel & SPA

Морське повітря та професійний медичний центр, цей спа курорт розробляє індивідуальні програми лікування та відновлення організму. Комплекс також має багато процедур, спрямованих на омолодження та наповнення тіла енергією. Від нових технологій до мараканських ритуалів - повний комплексний підхід з консультацією професійних лікарів.

Ви можете включити у свій відпочинок:

банний комплекс;

басейн із мінеральною водою;

солярій;

лікувальні масажі та б'юті процедури;

лікувальні програми у напрямках кардіології, гінекології, неврології та гастроентерології.

У спа-курорті можливі різні види харчування та різні терміни відпочинку, включаючи потік на вікенд. До проживання в номері люкс за 7 650 грн. входити: завтрак, користування двома басейнами (один з промовою мінеральною водою), лікування кремнієвою хлоридно-натрієвою мінеральною водою із власного джерела.

Grand Hotel Lviv Luxury & Spa – Львів

Сучасні басейни для релаксу кожного дня у Grand Hotel Lviv Luxury & Spa. Джерело: https://grand-hotel.com.ua Сучасні басейни для релаксу кожного дня у Grand Hotel Lviv Luxury & Spa. Джерело: https://grand-hotel.com.ua

Львівський міський спа–комплекс пропонує терапевтичний відпочинок як на своїй території, так і серед краєвидів міста–Льова. Серед багатьох процедур для відновлення тіла і душі, ви знайдете парні заняття для романтичного вікенду, або сімейного дозвілля.

Насолоджуватися можна:

басейном;

соляною кімнатою;

джакузі;

саунами (фінською, інфрачервоною, римською, краксен);

масажем;

аюрведичними процедурами;

обгортанням.

Відпочинок у комплексі досить насичений, але коригується за вашими бажаннями та потребами. Вибравши Спа вікенд ваше проживання у двомісному номері стандарт із пакетом Спа послуг буде коштувати від 8 400 грн за сутки. Романтичний потік на вихідні можна організувати за 7 300 за день та обрати спа послуги на двох.

Verholy Relax Park – Полтавщина

Терапевтичний відпочинок з Verholy Relax Park. Джерело: https://verholy.com/ Терапевтичний відпочинок з Verholy Relax Park. Джерело: https://verholy.com/

Поринути у тишу серед мальовничої доглянутої природи. Комплекс пропонує приватний відпочинок з великим переліком терапевтичних послуг:

Food&Forest;

Poolbar;

Lobbybar;

Phytobar;

Відкритий та закритий басейни;

Спа процедури від охолоджувальних до лікувальних;

Активний відпочинок (кінні прогулянки, вело тури, баскетбол, теніс тощо);

Фітнес зал.

Серед запропонованих номерів: готель, котеджі, шале. Вартість проживання починається від 8200 грн за сутки. В оплату номера увійде завтрак, відвідування СПА та басейнів.

Дозволивши собі спа–готель, хоча б на вікенд, ви отримаєте можливість відновити сили та підтримати організм. Тут можуть відбутися ваші особливі події та моменти для радості.