Самые дорогие спа комплексы Украины для отдыха: что входит в цену за номер
Спа–комплексы Украины могут конкурировать со многими популярными курортами за рубежом. Спа–отели предлагают большой список релакс услуг, который поможет за несколько дней восстановиться, оздоровиться и наполниться энергией. Какая цена за номер входит узнал UAPortal.
Grand Admiral Resort & Spa – Ирпень
Среди соснового леса, чистого воздуха и живописных пейзажей, разделяя одну гостеприимную зону с панорамным рестораном Mozart, расположен комплекс, который предлагает капсульный отдых. Забронировав номер, вы получите полный доступ к Wellness & Spa.
Среди доступных развлечений:
- бассейн;
- сауны и бани;
- соляная комната;
- тренажерный зал;
- групповые занятия по йоге, TRX и стретчингу.
Отель предлагает уикендные пакеты на выгодных условиях и тематические пакеты для романтического и семейного отдыха. Выбрав свой спа-день за сумму от 9 960 за день, вы получите полный доступ к спа-процедурам и услугам.
Radisson Blu Resort – Буковель
Курорт Буковель известен далеко за пределами Украины своими услугами, разнообразием развлечений и современными трендами в туристической сфере. Спа-комплекс Radisson Blu Resort занимает площадь 2000 кв.м. Терапевтический эффект начинается с живописных горных пейзажей и продолжается в:
- 12 процедурных кабинетов;
- ванной с водным массажем;
- флоат-комнатах;
- кабинетах талассотерапии;
- 4 VIP-кабинеты для спа-процедур;
- джакузи;
- большом бассейне с гидромассажем;
- солярии;
- 4 типа саун (римская сауна, финская сауна, биосауна с ароматерапией и ледяной фонтан);
- 5 просторных комнат для релаксации;
- спортзалы;
- салон красоты.
Номера отеля на сайте Booking стартуют от 7000 грн. В большинство предложений входит использование спа-зоны. Также вы получите возможность межконтинентального завтрака.
Grand Marine Hotel & SPA – Одесса
Морской воздух и профессиональный медицинский центр, этот спа курорт разрабатывает индивидуальные программы лечения и восстановления организма. Комплекс также имеет множество процедур, направленных на омоложение и наполнение тела энергией. От новых технологий к мараканским ритуалам – полный комплексный подход с консультацией профессиональных врачей.
Вы можете включить в свой отдых:
- банный комплекс;
- бассейн с минеральной водой;
- солярий;
- лечебные массажи и бьюти процедуры;
- лечебные программы по направлениям кардиологии, гинекологии, неврологии и гастроэнтерологии.
В спа-услуги есть разные виды питания и различные сроки отдыха, включая поток на уик-энд. До проживания в номере люкс за 7650 грн. входить: сніданок, пользование двумя бассейнами (один с речью минеральной водой), лечение кремниевой хлоридно-натриевой минеральной водой из собственного источника.
Grand Hotel Lviv Luxury & Spa – Львов
Львовский городской спа–комплекс предлагает терапевтический отдых как на своей территории, так и среди пейзажей города–Лева. Среди многих процедур для восстановления тела и души, вы найдете парные занятия для романтического уикенда или семейного досуга.
Наслаждаться можно:
- бассейном;
- соляной комнатой;
- джакузи;
- саунами (финской, инфракрасной, римской, краксена);
- массажем;
- аюрведическими процедурами;
- обертыванием.
Отдых в комплексе достаточно насыщенный, но корректируется по вашим желаниям и потребностям. Выбрав Спа уик–энд ваше проживание в двухместном номере стандарт с пакетом Спа услуг будет стоить от 8 400 грн в сутки. Романтический поток на выходные можно организовать за 7300 в день и выбрать спа услуги на двоих.
Verholy Relax Park – Полтавщина
Окунуться в тишину среди живописной ухоженной природы. Комплекс предлагает частный отдых с большим перечнем терапевтических услуг:
- Food&Forest;
- Poolbar;
- Lobbybar;
- Phytobar;
- Открытый и закрытый бассейны;
- Спа процедуры от охлаждающих до лечебных;
- Активный отдых (конные прогулки, велотуры, баскетбол, теннис и т.п.);
- Фитнес-зал.
Предлагаются следующие развлечения: отель, коттеджи, шале. Стоимость проживания начинается от 8200 грн. в сутки. В оплату номера войдет завтрак, посещение СПА и бассейнов.
Позволив себе спа–отель, хотя бы на уикенд, вы получите возможность восстановить силы и поддержать организм. Здесь могут произойти особые события и моменты для радости.