Найтоксичніша у світі: відомий білолог розповів про унікальну печеру в Румунії

Ознаки життя можна знайти навіть у найекстремальніших куточках Землі. Деякі істоти виживають у місцях, де, здавалося б, існування неможливе.

Одним із таких унікальних місць є румунська печера Мовіле, про яку у своїй колонці для Forbes розповів еволюційний біолог Скотт Треверс.

Ця печера понад 5 мільйонів років залишалася повністю ізольованою від решти світу, схована під товщею вапняку та глини. Сонячне світло ніколи не проникало в її глибини, а повітря складається з отруйної суміші токсичних газів. Більшість організмів не змогли б вижити там навіть кілька хвилин. Однак, попри такі суворі умови, у печері процвітає унікальна екосистема, що функціонує завдяки незвичайному механізму.

Печеру випадково відкрили у 1986 році, коли румунські робітники шукали місце для будівництва атомної електростанції. Геолог Крістіан Ласку, який першим спустився в її глибини, знайшов заплутану систему тунелів, що вела до підземного озера, поверхню якого вкривала густа мікробна піна.

На відміну від більшості екосистем, що залежать від сонячної енергії, життя в Мовіле підтримується процесом хемосинтезу. Бактерії, що живуть у печері, використовують хімічні реакції для отримання енергії, окислюючи метан, аміак і сірководень. Саме вони створюють основу для всієї екосистеми, забезпечуючи поживні речовини для інших організмів.

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Спуск у печеру — це складне та небезпечне випробування. Рівень кисню всередині становить лише 7–10% (для порівняння, у звичайному повітрі цей показник сягає 21%), а концентрація вуглекислого газу в 100 разів перевищує поверхневі показники. До того ж у повітрі міститься сірководень — газ із різким запахом тухлих яєць, який у великих дозах може спричинити зупинку дихання. Вода в печері також непридатна для життя більшості організмів: у ній майже немає кисню, зате чимало токсичних сполук.

Попри це, у Мовіле мешкає понад три десятки унікальних видів безхребетних, яких не знайти більше ніде у світі. Серед них — павуки, п'явки, багатоніжки, псевдоскорпіони та ізоподи, які еволюціонували в повній ізоляції протягом мільйонів років.

Через екстремальні умови доступ до печери має лише обмежене коло вчених. Це необхідно не лише для їхньої безпеки, а й для збереження тендітного балансу цієї унікальної екосистеми.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

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