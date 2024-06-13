Садівники пояснили, як покращити колір квітів троянди та захистити кущ від попелиці

У червні настає пік циклу росту багатьох рослин. Фахівці з садівництва наголошують на важливості коригування режиму поливу та обрізки, а також впровадження заходів боротьби зі шкідниками.

Особливо проблематичною є попелиця. Ці крихітні комахи можуть завдати значної шкоди трояндам, повідомляє Express.co.uk.

Швидке та просте рішення — змішати кілька крапель засобу для миття посуду з водою у пляшці з розпилювачем. Раз на тиждень обприскуйте безпосередньо на уражені ділянки, щоб уникнути шкідників.

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Однак, хоча цей метод популярний серед садівників, деякі експерти попереджають, що використання мильного засобу може потенційно пошкодити рослини, розчинивши захисний восковий шар на листі.

Англійська сіль може бути ефективним засобом у догляді за трояндами, запобігаючи дефіциту магнію та сприяючи загальному здоров’ю рослин. Розчиніть столову ложку англійської солі в галоні води і щомісяця обприскуйте троянди. Це покращить їх колір і життєву силу.

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