Садівники пояснили, як легко посилити цвітіння гортензії

Зазвичай гортензії цвітуть з середини весни до кінця літа або навіть осені. Досвідчені садівники мають свої поради щодо посилення цвітіння.

Всього невелика кількість добрив може мати велике значення. Особливо, якщо йдеться про добриво з високим вмістом фосфатів, повідомляє Express.co.uk.

Занадто велика кількість неправильного добрива насправді може мати протилежний вплив на рослини та завдати їм більше шкоди, ніж користі. Надмірне внесення добрив також може призвести до збільшення кількості листя.

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Органічні добрива з повільним вивільненням для троянд також можуть добре підійти для гортензій. Подібним чином, органічне, універсальне, повільне та збалансоване добриво також буде добре працювати.

Можна використовувати добре перепрілий гній, хоча садівники радять робити це лише раз на рік навесні. Також варто стежити за регулярним поливом рослини, іноді навіть раз на тиждень, особливо в спекотні та сухі періоди року.

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