Як вивести хрущів з саду: дієві способи без хімікатів

Хрущ – це не просто неприємний жук, але й шкідник, який може завдати серйозної шкоди вашому саду та городу. Личинки хруща харчуються корінням рослин, що призводить до їх в'янення та загибелі.

Садівники стверджують, що існують ефективні способи боротьби з хрущем без використання хімічних препаратів. Це – ручний збір, мульчування, пастки та природні хижаки.

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Ось декілька порад від досвідчених садівників:

1. Струшування з крони:

Якщо ви помітили хрущів на деревах у вашому саду, розкладіть під ними світлу тканину. Ввечері, коли жуки стають менш активними, струсіть гілки дерев. Зібраних хрущів знищте. Повторюючи цю процедуру щовечора, ви зможете значно зменшити популяцію шкідників.

2. Залучення птахів:

Птахи – це природні вороги хруща. Повісьте в саду шпаківні та годівниці для птахів. Регулярно насипайте в годівниці корм, щоб залучити птахів до вашого саду. Птахи, харчуючись хрущами та їх личинками, допоможуть вам у боротьбі з цим шкідником.

3. Мульчування:

Мульчування – це не лише корисна практика для ваших рослин, але й ефективний спосіб боротьби з хрущем. Покриття ґрунту мульчею, наприклад, соломою, сіном, скошеною травою або тирсою, ускладнить хрущам доступ до ґрунту. Це змусить шкідників відкладати яйця в іншому місці, що значно зменшить їх популяцію на вашій ділянці.

4. Пастки:

Ви можете використовувати пастки для відловлювання хрущів.Найпростіший варіант – це закопати в землю місткість з пивом або квасом. Запах пива або квасу привабить хрущів, які впадуть у місткість і не зможуть з неї вибратися. Також можна використовувати спеціальні феромонні пастки, які продаються в садових магазинах.

5. Біологічні методи боротьби:

Існують біологічні препарати, які містять бактерії, що вражають личинки хруща (або нематоди). Ці препарати безпечні для людей та тварин і є екологічно чистим способом боротьби з шкідником. Поєднання цих методів допоможе вам ефективно позбутися хруща на вашій ділянці без використання хімічних препаратів.

Пропонуємо дізнатися, як знищити личинок хруща народними методами.

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