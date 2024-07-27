З такими краще не водитися: психологи назвали 9 ознак 'токсичних людей'

У сучасному суспільстві взаємодія з людьми є невіддільною частиною нашого життя. Однак іноді ми стикаємося з токсичними людьми, які можуть негативно впливати на наше психічне здоров’я.

Психологи з Hack Spirit виділяють 9 основних ознак, які допоможуть розпізнати таких людей, щоб захистити своє психічне здоров’я та встановити здорові межі у стосунках.

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По-перше, токсичні люди ніколи не визнають своїх помилок. Вони завжди знайдуть спосіб перекласти провину на інших, щоб зберегти ілюзію своєї досконалості. Це може бути виснажливо для оточуючих, які часто почуваються винними без жодної причини.

Друга ознака - вони висмоктують вашу енергію. Спілкуючись з ними, ви відчуваєте емоційне виснаження, оскільки вони постійно акцентують на своїх проблемах, ігноруючи ваші почуття.

Третя ознака - пасивно-агресивна поведінка. Замість відкритого вираження своїх почуттів, вони використовують непрямі способи, такі як сарказм або мовчазне ставлення, що ще більше ускладнює спілкування.

Четверта ознака - відсутність емпатії. Токсичні люди не здатні розуміти почуття інших, що робить їх спілкування поверхневим і бездушним. Вони часто нехтують почуттями оточуючих, що може призвести до емоційного виснаження.

П’ята ознака - постійна роль жертви. Вони завжди знайдуть кого звинуватити у своїх невдачах, уникаючи відповідальності за свої дії. Це дозволяє їм зберігати свою роль нещасного героя.

Шоста ознака - приниження оточуючих. Вони часто використовують сарказм або жорстокі жарти, щоб підривати вашу самооцінку, що може мати довготривалі негативні наслідки для вашого психічного здоров’я.

Сьома ознака - підрив ваших досягнень. Вони не здатні радіти вашим успіхам і завжди знайдуть спосіб знецінити ваші досягнення, щоб зберегти свою власну впевненість.

Восьма ознака - надмірний контроль. Токсичні люди часто намагаються контролювати ваші думки, почуття та дії, використовуючи емоційні маніпуляції або навіть погрози.

І, нарешті, дев'ята ознака - відмова змінюватися. Попри численні розмови та конфронтації, вони не визнають своїх недоліків і не роблять спроб покращити свою поведінку.

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